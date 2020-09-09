"Я начал тренироваться в общей группе, готовлюсь вместе с командой. Конечно, рассчитываю попасть в заявку на матч с ЦСКА", - передает слова форварда ТАСС.
Напомним, что из-за травмы Кокорин не принял участие ни в одном матче в футболке "Спартака". Ранее появилась информация об интересе "Ромы" к россиянину.
Матч ЦСКА - "Спартак" начнется 13 сентября в 19:00 по Москве. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев. За ВАР в дерби будет отвечать Евгений Турбин.
Кокорин - о матче с ЦСКА: рассчитываю попасть в заявку
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин поделился информацией по поводу своего участия в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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