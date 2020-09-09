Так, комиссия посчитала, что арбитр матча 6-го тура ЦСКА 3:0 "Ахмат" Сергей Иванов неправильно трактовал момент на 66 минуте, не назначив пенальти на Константине Кучаеве.
ЦСКА после шести туров идёт на пятой строчке турнирной таблицы с 10 очками. "Ахмат" — седьмой. У грозненцев активе также 10 очков.
Источник: телеграм-канал РФС.
РФС назвал ошибочным решение Иванова не назначить пенальти в пользу ЦСКА в ворота "Ахмата"
Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорные моменты из матчей различных дивизионов России по футболу.
Фото: ПФК ЦСКА
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