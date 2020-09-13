Хацкевич: "Ротор" был готов играть с "Краснодаром"

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал отмену матча 7-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ТАСС
Встреча была отменена, так как в волгоградском клубе выявили заражение коронавирусом у ряда игроков. При этом Хацкевич заявил, что "Ротор" был готов провести этот матч.

"Футболисты, которые два дня назад прошли тесты, были изолированы. В воскресенье утром мы прошли тестирование, и у 16 футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты. "Ротор" готов играть. Может, "Краснодар» не готов?" — приводит слова специалиста "Матч ТВ".

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Теги: Хацкевич Ротор Краснодар Коронавирус
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