Встреча была отменена, так как в волгоградском клубе выявили заражение коронавирусом у ряда игроков. При этом Хацкевич заявил, что "Ротор" был готов провести этот матч.
"Футболисты, которые два дня назад прошли тесты, были изолированы. В воскресенье утром мы прошли тестирование, и у 16 футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты. "Ротор" готов играть. Может, "Краснодар» не готов?" — приводит слова специалиста "Матч ТВ".
Хацкевич: "Ротор" был готов играть с "Краснодаром"
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал отмену матча 7-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ТАСС
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