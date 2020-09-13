ЦСКА одержал победу со счётом 3:1. Лучшим игроком матча был признан голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев. Именно его игру выделил Бабаев.
"Спартак" потерпел первое поражение в сезоне. Теперь ЦСКА отстаёт от "Спартака" в турнирной таблице РПЛ всего на одно очко.
"Мы очень рады победе. Тяжёлый матч, напряжённый. Мне кажется, болельщикам должен был понравиться. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева, который в очередной раз подтвердил, что является вратарём номер один в России. В целом все — молодцы, поэтому очень рады", - цитирует Бабаева "Матч ТВ".
Бабаев: Акинфеев в очередной раз подтвердил, что является вратарём номер один в России
Фото: Sportbox
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