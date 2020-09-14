— Для футболиста трофеи — самое главное. Дети ведь будут спрашивать: "Папа, а что ты выиграл?" Если ничего, то как отвечать? "Как ты так играл, если ничего не выиграл?" — скажет ребенок, — рассказал футболист в интервью Snob.
25-летний Караваев выступает за "Зенит" с сентября прошлого года, перейдя из "Витесса" за 8 млн евро. В текущем сезоне защитник провёл шесть матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиги, отдав две голевые передачи.
Караваев: трофеи для футболиста — самое главное. Дети будут спрашивать: "как ты играл, если ничего не выиграл?"
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о важности трофеев для футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
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