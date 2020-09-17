Напомним, в матче чемпионата России между "Динамо" и "Рубином" (0:1) арбитр Сергей Лапочкин удалил Николая Комличенко. Многие специалисты посчитали это удаление необоснованным. Завтра, 18 сентября пройдет заседании экспертно-судейской комиссии по поводу работы Лапочкина.
"Хотелось бы узнать — в чем принципиальная разница между, например, обращением спартаковцев по работе арбитров на их матче с "Сочи" и нашей ситуацией? Почему в одном случае следует проверка, а в другом нет? Двойные стандарты — худшее что может быть, но это почему-то происходит. Также грубо нарушается корпоративная этика — официальная позиция озвучивается еще до рассмотрения вопроса. "Динамо" теперь тоже нужно заявить о снятии с чемпионата при таком отношении?" - цитирует Белкина "Спорт-экспресс".
"Динамо" имеет в активе 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
В 8-м туре чемпионата России бело-голубые на своем поле примут "Ахмат". Встреча пройдет в Москве 21 сентября.
"Нам теперь тоже нужно заявить о снятии с чемпионата?". Гендиректор "Динамо" - о судействе в матче с "Рубином"
Генеральный директор "Динамо" Юрий Белкин высказался о работе арбитров в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
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