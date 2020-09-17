Как сообщает источник, врачи подозревают у футболиста разрыв крестообразных связок. Однако диагноз пока не точный, а завтра футболист пройдет дополнительное углубленное медицинское обследование.
21-летний Глушенков за пять матчей в составе "Спартака" в текущем сезоне провёл на поле 87 минут, не отметившись результативными действиями.
Источник: Metaratings.
Источник: у Глушенкова подозрение на разрыв крестообразных связок
Нападающий "Спартака" Максим Глушенков получил травму во время матчей за молодёжную сборную России.
Фото: ФК "Спартак"
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