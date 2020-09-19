Поединок в Екатеринбурге завершился вничью со счетом 1:1.
"Интересная и трудная игра. Пропустили мяч, который был засчитан после просмотра ВАР. Считаю, что мы играли качественно, забили великолепный мяч. Могли выиграть, могли и проиграть. Это футбол.
Судейство комментировать не хочу, пусть разбирается судейский комитет. Говорите, что там был офсайд? Тогда это беспредел. Сильным командам во всем мире помогают", - сказал Матвеев.
Напомним, что изначально арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал положение вне игры у форварда "Зенита" Артема Дзюбы, но после подсказки ВАР отменил свое решение и засчитал гол.
"Урал" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
В следующем туре подопечные Матвеева сыграют на выездt с "Ахматом" 27 сентября.
Источник: Sport24
Матвеев: говорите, что там был офсайд? Тогда это беспредел
Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев прокомментировал матч 8-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ФК "Урал"
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