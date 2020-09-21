Футболист имеет российский и камерунский паспорт. После публикации интервью главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что не знаком с футболистом и не планирует вызывать его в национальную команду в настоящий момент.
Ондуа уже опроверг информацию в интервью. По словам полузащитника, журналист неправильно его понял, а сам игрок говорил совсем о другом. В то же время африканец подчеркнул, что был бы готов рассмотреть предложение из сборной России, хоть пока оно и не поступало. По словам Ондуа, он готов к предложениям из Камеруна и России.
"У нас была игра квалификации Лиги Европы против "Реймса". После матча со мной общался французский журналист, и я дословно сказал ему, что до сих пор не выступал ни за какую сборную, а так как у меня есть и российское, и камерунское гражданство, я открыт для обеих стран. Больше ничего не говорил. А там написали, что я якобы связался со Станиславом Черчесовым – это полный бред, какая-то чушь", - цитирует Ондуа "Спорт-Экспресс".
Ондуа рассказал, как появилось интервью о вызове в сборную России
Полузащитник "Серветта" Гаэль Ондуа прокомментировал публикацию резонансного интервью, в котором он говорит о том, что его вызовут в сборную России.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!