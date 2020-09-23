"Карпов не фолил на Ларссоне, а Айртон падал до контакта с защитником". РФС ответил на запрос "Спартака"

РФС рассмотрел обращение московского "Спартака" по судейству Сергея Карасёва в матче с ЦСКА (1:3).
Фото: Чемпионат
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС приняла решение признать неверным фиксацию главным арбитром нарушения правил защитником ЦСКА Вадимом Карповым на форварде "Спартака" Джордане Ларссоне на первой минуте матча. Защитник получил желтую карточку, а "красно-белые" — возможность для опасного стандарта вблизи штрафной площади соперника. Такое решение принято, так как форвард, по мнению комиссии, сам инициировал контакт с защитником и упал после легкого касания плеча.

Также комиссия посчитала верным решение о не назначении пенальти после падения Айртона на 32 минуте, заявив, что футболист начал падение до возможного контакта с защитником.

Источник: телеграм-канал РФС.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак ЦСКА Карпов Айртон
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(13)

Последние новости

Мещеряков — о слухах про Кузяева в "Локомотиве": я первый раз слышу об этом
Роналду и Месси не попали в тройку претендентов на награду лучшего игрока сезона по версии УЕФА
Источник: Кузяев близок к подписанию контракта с "Локомотивом" 1
Быстров: Сафонов уже давно ничем не удивляет. Он лидер, он придает уверенность команде
СМИ: В "Ювентусе" предлагали университету, где Суарес сдавал тесты с решенными ответами, привилегии
В сборной России подтвердили перенос игры со Швецией в Москву 1
"Вулверхэмптон" объявил о переходе Семеду из "Барселоны"
Источник: товарищеский матч Швеция — Россия перенесён в Москву 2
РФС признал решения Лапочкина в матче "Динамо" — "Рубин" верными
"Карпов не фолил на Ларссоне, а Айртон падал до контакта с защитником". РФС ответил на запрос "Спартака" 28
Зуев — об Алексее Миранчуке: он своим примером показал: "ребята, всё возможно" 4
Клубы РПЛ хотят получать равный заработок от телетрансляций. "Локомотив" и "Краснодар" против
Агент Бэйла: "Реал" должен целовать пол, по которому ходит Гарет 2
"Острижен по последней моде". Евсеев опубликовал фото из автомобиля 5
Сёмин - Гарину: в "Локо" было много хороших игроков, но бомбардир только ты! 2
В РФС отреагировали на решение "Спартака" обратиться в CAS по делу о штрафе Федуна 5
Зуев: когда я играл за "Спартак", было круто 5
Зуев: Слуцкий отличается от всех, с кем я работал до этого
"Барселона" согласовала трансфер защитника "Аякса" Деста
Россия сократила отставание от Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА 3
Пономарев: в Греции "Краснодару" будет полегче, ПАОК придется раскрываться 12
Пономарев: Сафонов молодец, не стал бросаться при пенальти, а результат матча с ПАОК - по делу 1
"Спартак" оспорит штраф Федуна в арбитражном суде 3
Уткин пессимистично отреагировал на победу "Краснодара" над ПАОКом в Лиге чемпионов
"Спартак" начал переговоры с "Нантом" о переходе опорника Туре 10
"Это же еврокубки". Карпин, Байрамян и другие игроки "Ростова" снялись в ролике перед Лигой Европы 3
Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов
Семеду попрощался с "Барселоной". Защитник перейдет в "Вулверхэмптон" 1
"Ювентус" объявил об аренде Альваро Мораты с правом выкупа
Несколько клубов РПЛ подозревают лигу в коррупции. Прядкину были высказаны претензии 19
Все новости