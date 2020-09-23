Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС приняла решение признать неверным фиксацию главным арбитром нарушения правил защитником ЦСКА Вадимом Карповым на форварде "Спартака" Джордане Ларссоне на первой минуте матча. Защитник получил желтую карточку, а "красно-белые" — возможность для опасного стандарта вблизи штрафной площади соперника. Такое решение принято, так как форвард, по мнению комиссии, сам инициировал контакт с защитником и упал после легкого касания плеча.
Также комиссия посчитала верным решение о не назначении пенальти после падения Айртона на 32 минуте, заявив, что футболист начал падение до возможного контакта с защитником.
Источник: телеграм-канал РФС.
"Карпов не фолил на Ларссоне, а Айртон падал до контакта с защитником". РФС ответил на запрос "Спартака"
Фото: Чемпионат
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