Игра закончилась в пользу казанского клуба 0:1.
Комиссия согласилась, что на 30-й минуте матча в ворота "Динамо" следовало назначить пенальти. Это связано с тем, что защитник москвичей Иван Ордец, выполняя подкат, сбивает коленом Кварацхелию, который пробросил себе мяч на ход.
На 51-й минуте был верно удалён нападающий "Динамо" Николай Комличенко. Футболист получил вторую желтую за опасную игру руками и плечом при единоборстве.
Также верно был удалён защитник москвичей Сергей Паршивлюк на 90+3 минуте матча. Футболист совершает подкат на высокой скорости, не имея возможности достать мяч.
Источник: телеграм-канал РФС.
РФС признал решения Лапочкина в матче "Динамо" — "Рубин" верными
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС согласилась с решениями арбитра Сергея Лапочкина и его ассистентов в матче "Динамо" — "Рубин".
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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