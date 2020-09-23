Как сообщает источник, в Мордовии хотят возродить профессиональный футбол. После вылета "Мордовии" из ФНЛ в прошлом сезоне у региона не осталось профессионального клуба, так как команда из Саранска не участвует в первенстве ПФЛ.
В "Тамбове" знают о заинтересованности властей Мордовии. Напомним, что из-за несоответствия стадиона в Тамбове требованиям РПЛ команда Сергея Первушина в этом сезоне проводит домашние игры на "Мордовии Арене".
После 8-и туров "Тамбов" с 7 очками занимает 13 место в чемпионате России.
Источник: "РБ-Спорт"
В Саранске хотят перевезти "Тамбов" в Мордовию
Власти Мордовии рассматривают вариант, при котором клуб Российской Премьер-Лиги "Тамбов" переедет в Саранск.
Фото: ФК "Тамбов"
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