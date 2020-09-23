"Федун имел полное право обжаловать решение комитета по этике в CAS. Я вспоминаю, как юристы "Спартака" подошли к заседанию по этике, и сейчас я не удивлен, что они пошли дальше.
Что будет в CAS? Мне самому интересно. Жду их решения с нетерпением, но ждать его стоит не раньше, чем к концу декабря", - цитирует Созина "Чемпионат".
Напомним, что Леонид Федун получил штраф за высказывания о снятии "Спартака" с чемпионата России после матча 1-го тура с "Сочи".
Следующий матч в РПЛ "красно-белые" проведут на выезде с "Тамбовом". Встреча начнется 26 сентября в 14:00 по Москве на "Мордовия Арене".
Созин: Федун идет в CAS? Жду их решения с нетерпением
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение "Спартака" обратиться в спортивный арбитражный суд по поводу штрафа владельца клуба Леонида Федуна.
Фото: "Чемпионат"
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