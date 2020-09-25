Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон. О причинах такого решения неизвестно.
Напомним, что 8 сентября "Химки" объявили о переходе форварда из "Ференцвароша". На счету Сигневича 2 матча в чемпионате России, в которых в среднем он провел на поле 36 минут. Результативными действиями игрок не отметился.
Источник: Tribuna.com
Источник: Сигневич расторг контракт с "Химками" спустя 2,5 недели после перехода
Белорусский нападающий Николай Сигневич покинул "Химки".
Фото: ФК "Химки"
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