Слуцкий подвёл итоги матча с "Ротором"

?Главный тренер «Рубина» поделился мнением о победном матче с «Ротором»: «Мы понимали, что «Ротор» будет больше обороняться, использовать контратаки, потому что команда потеряла большую группу игроков основного состава, поэтому сценарий был предопределен. Естественно нам хотелось бы пораньше открыть счет и при счете 2:0 уже не пропускать. А так все остальное меня удовлетворило. Йевтич не попал в заявку из-за микроповреждения, мы его долго готовили к игре. Он уже практически начал тренироваться, но решили не рисковать. Это просто стечение обстоятельств, что в гостях мы набираем больше очков. Сейчас мы демонстрируем примерно похожее качество игры что в домашних играх, что в выездных. Просто сами матчи могут складываться по результату по-разному» Полная пресс-конференция по ссылке в сторис ?