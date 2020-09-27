Слуцкий подвёл итоги матча с "Ротором"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с "Ротором" (3:1).
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?Главный тренер «Рубина» поделился мнением о победном матче с «Ротором»: «Мы понимали, что «Ротор» будет больше обороняться, использовать контратаки, потому что команда потеряла большую группу игроков основного состава, поэтому сценарий был предопределен. Естественно нам хотелось бы пораньше открыть счет и при счете 2:0 уже не пропускать. А так все остальное меня удовлетворило. Йевтич не попал в заявку из-за микроповреждения, мы его долго готовили к игре. Он уже практически начал тренироваться, но решили не рисковать. Это просто стечение обстоятельств, что в гостях мы набираем больше очков. Сейчас мы демонстрируем примерно похожее качество игры что в домашних играх, что в выездных. Просто сами матчи могут складываться по результату по-разному» Полная пресс-конференция по ссылке в сторис ?

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После победы "Рубин" поднялся на восьмую строчку, набрав 14 очков после девяти туров. "Ротор" — последний с двумя очками.

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Теги: Рубин Ротор Слуцкий
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