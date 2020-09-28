По информации источника, клуб Серии A "Дженоа" действительно предложил "Ростову" 8 миллионов евро за Элдора Шомуродова. Но дончане с высокой вероятностью ответят отказом, полагая эту цену недостаточно высокой.
Элдор Шомуродов в прошлом чемпионате забил 11 голов, последний из которых случился 29 февраля 2020 года в гостевом матче 20 тура с грозненским "Ахматом". С тех пор Шомуродова настигла "голевая засуха", которую он оборвал 24 сентября, забив гол в ворота "Маккаби" из Хайфы с подачи Норманна в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: "Ростов" не станет продавать Шомуродова за восемь миллионов
"Ростов" не станет продавать Элдора Шомуродова в "Дженоа" за 8 миллионов евро из-за слишком низкой цены.
Фото: ФК "Ростов"
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