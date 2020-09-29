По информации источника, итальянский клуб был готов заплатить за форварда 7 млн евро. В "Спартаке" посчитали такую сумму невыгодной. Отмечается, что если "красно-белые" и продадут Кокорина, то за более крупную сумму.
Напомним, что ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Кокорину со стороны итальянской "Ромы". 29-летний футболист перешел в "Спартак" летом этого года в статусе свободного агента. Контракт нападающего с "красно-белыми" рассчитан до 2023 года.
Источник: РБК-Спорт
"Спартак" отклонил предложение "Фиорентины" по трансферу Кокорина
Фото: ФК "Спартак"
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