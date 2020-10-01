Как сообщает источник, сегодня футболист подписал контракт с подмосковным клубом. Слухи об подписании контракта между игроком и командой ходят давно. Недавно россиянин посетил игру 9-го тура "Химки" 1:0 "Динамо".
В минувшем сезоне 33-летний Глушаков провёл за "Ахмат", сыграв в 27 матчах в чемпионате и Кубке России, забив шесть мячей и отдав голевую передачу.
Источник: "СЭ".
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками"
Полузащитник Денис Глушаков стал игроком "Химок".
Фото: ФК "Ахмат"
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