По информации источника, немецкий специалист отправился на родину к своей семье и близким, чтобы провести с ними немного времени во время перерыва в чемпионате России.
После 10-и туров "Спартак", имея в активе 21 очко, делит с "Зенитом" 1 место в РПЛ. Следующий матч "красно-белые" проведут на выезде с 14-й командой чемпионата "Химками".
Источник: Metaratings.ru
Тедеско улетел из России на время паузы на игры сборных
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинул Россию на время паузы на матчи национальных сборных.
Фото: ФК "Спартак"
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