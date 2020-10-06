Сообщается, что питерский клуб хотел арендовать футболиста с правом выкупа, а в обратном путь отправить защитника Дениса Терентьева.
Сделка сорвалась из-за того, что Терентьев отказался переходить в "Ростов".
В текущем сезоне 26-летний Чистяков провёл два матча в чемпионате России. Он выступает за "Ростов" с 2019 года.
Источник: Sport24.
Известно, из-за кого сорвалась сделка по переходу Чистякова в "Зенит"
Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков мог перейти в "Зенит".
Фото: ФК "Ростов"
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