Российский судья Сергей Карасев заболел коронавирусом

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: Getty Images
Карасев должен был судить матч группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов 11 октября, но из-за положительного теста на COVID-19 у россиянина встречу обслужит бригада Иштвана Ковача. Отметим, что болезнь Карасева проходит бессимптомно.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Карасев Коронавирус
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