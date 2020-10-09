Карасев должен был судить матч группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов 11 октября, но из-за положительного теста на COVID-19 у россиянина встречу обслужит бригада Иштвана Ковача. Отметим, что болезнь Карасева проходит бессимптомно.
Источник: Р-Спорт
Российский судья Сергей Карасев заболел коронавирусом
Российский футбольный арбитр Сергей Карасев сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: Getty Images
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