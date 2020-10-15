— Многие думают, что я сорвала джекпот с генетикой: просто люди не видели моих старых фотографий, которые не решаюсь опубликовать. Иногда Юра показывает такие снимки друзьям, и они не верят, что это я. Всегда отвечают: "Ладно, Юра, хорош прикалываться", — рассказала девушка в интервью Sport24.
Девушка рассказала, что отныне питается только правильно и не хочет травить свой желудок после того, как побывала в клиниках, где чистят организм. Однако отметила, что может позволить себе съесть бургер.
Юрий и Инна поженились в 2008 году. Пара воспитывает сына Дмитрия, дочь Милану и ещё одного сына Даниила.
Жена Жиркова призналась, что друзья мужа не узнают её на старых фотографиях
Инна Жиркова, жена защитника сборной России Юрия Жиркова, рассказала о преображении во внешности.
Фото: архив семьи Жирковых
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