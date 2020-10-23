"Кокорин заявил, что ждет вызова в сборную? Я не читал это интервью, могу только поверить вам на слово Прочитаю его интервью после нашего разговора. Можно я промолчу", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".
Перед началом этого сезона 29-летний Кокорин перешел из "Зенита" в "Спартак". В прошлом чемпионате Кокорин выступал в аренде в "Сочи", за который провел 10 матчей и забил 7 мячей.
В текущем чемпионате России нападающий в составе "Спартака" провел 3 матча и забил 1 мяч.
Черчесов: Кокорин? Можно я промолчу
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о желании нападающего "Спартака" Александра Кокорина вернуться в национальную команду.
Фото: Sportbox
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