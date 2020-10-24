Семшов вошел в тренерский штаб "Химок"

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов вошел в тренерский штаб Игоря Червиченко в "Химках".
Фото: РИА Новости/Андрей Варанков
Также тренерский штаб подмосковной команды пополнил Алексей Ботвиньев, который будет работать с вратарями, сообщает пресс-служба "Химок".

"Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

В матче 12-го тура РПЛ команда Червиченко сыграет на выезде с "Ростовом". Поединок состоится 25 октября и начнется в 16:30 мск.

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Теги: Химки Семшов
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