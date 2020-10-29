"Васин? Есть такая мудрость: семь раз отмерь - один раз отрежь. Но я не понимаю, сколько надо в нашем футболе мерить, чтобы наконец отрезать.
Сколько надо ошибаться Васину, чтобы тренеры увидели, что это статист, занимающий чужое место в команде. Он же вредит, это уже ноша и гиря для команды", - сказал Бышовец.
Напомним, что в матче первого тура Лиги Европы с "Вольфсбергом" На 41 минуте Васин сфолил на игроке соперника в своей штрафной площади, что привело к назначению пенальти. Поединок завершился вничью - 1:1. В перерыве той игры Васин был заменен.
Сегодня ЦСКА примет на своем поле загребское "Динамо". Начало - в 20:55 мск.
В текущем сезоне РПЛ 32-летний Васин в составе "армейцев" провел четыре матча.
Источник: ТНВ
Бышовец: сколько надо ошибаться Васину, чтобы тренеры увидели, что это статист
Российский специалист оценил игру защитника ЦСКА Виктора Васина.
Фото: ПФК ЦСКА
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