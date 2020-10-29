Причиной данного решения стало необеспечение безопасности на матче молодёжного первенства "Ахмат" - "Спартак". Напомним, что главный арбитр встречи Богдан Головко подвергся нападению со стороны представителя грозненского клуба Сайда-Хусейна Алханова. Ему запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 3 года.
Источник: Официальный сайт РФС
"Ахмат" наказали за нападение на арбитра после матча со "Спартаком"
КДК РФС принял решение наказать "Ахмат" проведением пяти домашних матчей без зрителей в молодежном первенстве России.
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