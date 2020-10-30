Тедеско рассказал о готовности Мозеса и Соболева к игре с "Ростовом"

Главный тренер " Спартака " Доменико Тедеско в преддверии матча с "Ростовом" в 13-м туре РПЛ прокомментировал состояние нападающего Александра Соболева и полузащитника Виктора Мозеса.

Фото: Константин Рыбин / РПЛ

"Соболев тренировался на этой неделе уже с командой. Он сможет принять участие в матче с "Ростовом".



Мозес также тренировался всю неделю в общей группе. После командных тренировок он делал дополнительную работу, чтобы набрать форму. В последнем матче Мозес сыграл 70 минут, в предстоящей игре, возможно, сможет сыграть больше. Тем не менее, надо очень аккуратно подходить к ситуации с Виктором, чтобы избежать риска травм", - сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.