Тедеско рассказал о готовности Мозеса и Соболева к игре с "Ростовом"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в преддверии матча с "Ростовом" в 13-м туре РПЛ прокомментировал состояние нападающего Александра Соболева и полузащитника Виктора Мозеса.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
"Соболев тренировался на этой неделе уже с командой. Он сможет принять участие в матче с "Ростовом".

Мозес также тренировался всю неделю в общей группе. После командных тренировок он делал дополнительную работу, чтобы набрать форму. В последнем матче Мозес сыграл 70 минут, в предстоящей игре, возможно, сможет сыграть больше. Тем не менее, надо очень аккуратно подходить к ситуации с Виктором, чтобы избежать риска травм", - сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

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Теги: Соболев Тедеско Спартак Ростов Мозес
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