"Комиссия признала серьёзные ошибки в действиях арбитра и нарушения правил игры. При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результаты матча могут быть аннулированы", - говорится в сообщении РФС.
Также сообщается, что в ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением пенальти в ворота "Рубина". Эти факты будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать судью Михаила Вилкова.
Напомним, что матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - "Рубин" завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.
Источник: Официальный сайт РФС
ЭСК признала ошибки Вилкова в матче "Рубин" — "Краснодар"
Экспертно-судейская комиссия РФС обнаружила ошибки в судействе арбитра Михаила Вилкова во время матча "Рубин" — "Краснодар", однако результат встречи аннулирован не будет.
Фото: РПЛ
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