В матче группового этапа Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Рубин" (1:0) швейцарец потерял сознание после столкновения с игроком хабаровчан. Позже у футболиста установили перелом носа и сильное сотрясение мозга.
Йевтича сразу со стадиона отправили в больницу, однако уехать машина скорой помощи смогла только через 20 минут. "Скорую" не выпускали со стадиона, пока не приехала вторая машина.
Источник: "БИЗНЕС Online"
В Хабаровске скорую помощь с Йевтичем не выпускали со стадиона 20 минут
Скорая помощь с полузащитником "Рубина" Дарко Йевтичем долгое время не могла покинуть пределы стадиона в Хабаровске.
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