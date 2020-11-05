В Хабаровске скорую помощь с Йевтичем не выпускали со стадиона 20 минут

Скорая помощь с полузащитником "Рубина" Дарко Йевтичем долгое время не могла покинуть пределы стадиона в Хабаровске.
В матче группового этапа Кубка России "СКА-Хабаровск" - "Рубин" (1:0) швейцарец потерял сознание после столкновения с игроком хабаровчан. Позже у футболиста установили перелом носа и сильное сотрясение мозга.

Йевтича сразу со стадиона отправили в больницу, однако уехать машина скорой помощи смогла только через 20 минут. "Скорую" не выпускали со стадиона, пока не приехала вторая машина.

Источник: "БИЗНЕС Online"

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Теги: Рубин Йевтич СКА-Хабаровск
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