— Грозный — очень спокойное, мирное место. Не было ни секунды, чтобы я не ощущал себя здесь в безопасности. Перед тем, как переходить сюда, я гуглил: что такое Грозный, Чечня. Тогда было чуть страшновато — скорее от незнания, — рассказал футболист в интервью Sports.ru
27-летний Анхель выступает за "Ахмат" с августа 2016 года. Всего за грозненскую команду венесуэлец провёл 104 матча, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.
В текущем сезоне "Ахмат" идёт на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 20 очками после 13 туров.
Вилькер: перед трансфером я гуглил, что такое Грозный. Тогда было чуть страшновато
Защитник "Ахмата" Вилькер Анхель рассказал о своём отношении к Грозному.
Фото: ФК "Ахмат"
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