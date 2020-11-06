" У наших футболистов нет дисциплинарной ответственности. У нас нет понижения оплат, нету снижения гонораров. Надо делать так: не выиграли — ничего не получили.
Всех иностранцев, кто плохо играет, надо выгонять нещадно. Потому что чем меньше будет иностранцев в нашем футболе, тем лучше нашему футболу. С легионеров нужен двойной спрос, если наш не забил, то его, естественно, нужно наказать и оштрафовать, а если легионер не забил, то его нужно выгнать к чертям собачьим", - приводит слова Милонова Sport24.
Напомним, что в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке клубов РПЛ может быть не более 8-и иностранных футболистов, при этом ограничений по их количеству одновременно на поле нет.
После 13-и туров в чемпионате России лидером является ЦСКА, который набрал 28 очков. 2-3 строчку делят московский "Спартак" и петербургский "Зенит", имеющие в своем активе 27 очков.
Депутат Милонов: если легионер не забил, его нужно выгнать к чертям собачьим
Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о том, как нужно наказывать футболистов клубов РПЛ за плохие результаты.
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