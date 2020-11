"Это очко должно придать "Уфе" уверенность". Рахимов - о матче с "Сочи"

View this post on Instagram

Рашид Рахимов: Это очко должно придать команде уверенность Главный тренер ФК «Уфа» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Сочи». – Если смотреть всю игру, то ничья закономерная. Мы ни в чем сегодня не уступали сопернику, грамотно играли во многих ситуациях. Это очень важное очко, которое должно придать команде уверенность. Поэтому нужно было перед паузой на матчи сборных добиться положительного результата. В концовке встречи Дмитрий Сысуев мог забить и второй гол, поэтому давайте оттолкнемся от того, что результат закономерный и будем двигаться дальше – В середине второго тайма вы провели сразу тройную замену, с чем это связано? – К сожалению, не хватало той мобильности, которая была в первом тайме. Мы стали терять много мячей, были проблемы при подборах. Нам нужна была свежесть в середине поля. Все три вышедших футболиста удачно вошли в игру