Дядюн - о периоде в "Рубине": Грасия даже не знал обо мне. Весь год восстанавливался после травмы сам

Форвард "Химок" и экс-игрок "Рубина" Владимир Дядюн рассказал о периоде своей карьеры в казанском "Рубине" под руководством испанского главного тренера Хави Грасии.

Фото: ФК "Рубин"