- Грасия даже не видел меня на поле. Мне не дали шанса. Руководство на тот момент решило взять другой курс и сделать чистку. Грасия даже не знал обо мне. Там история для отдельной книжки, много интересных вещей было. Я даже не тренировался под его руководством. Восстанавливался после травмы сам, с помощью реабилитолога Кудухова, который взял меня под свое крыло. Восстанавливался весь год. Это был реально тяжелый период. Год не играл в футбол. Думал, что реально закончу с футболом и не смогу вернуться. Это моя история. Я смог. А Грасия очень позитивный был, улыбался, когда в коридоре здоровались, - цитирует Дядюна Sport24.
Нападающий Владимир Дядюн выступал за казанский "Рубин" с перерывами в период с января 2011 года по июль 2017 года. В сезоне 2016/2017, в ходе которого клуб из Татарстана выступал под руководством испанского главного тренера Хави Грасии, Владимир ни разу не вышел на поле. Всего за казанский "Рубин" Дядюн сыграл 131 матч, забил 20 голов и выполнил 7 результативных передач.
Дядюн - о периоде в "Рубине": Грасия даже не знал обо мне. Весь год восстанавливался после травмы сам
Форвард "Химок" и экс-игрок "Рубина" Владимир Дядюн рассказал о периоде своей карьеры в казанском "Рубине" под руководством испанского главного тренера Хави Грасии.
Фото: ФК "Рубин"
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