— Им зачастую трудно принять решение о переходе в европейские клубы. Наверное, им здесь комфортно, и они не хотят покидать зону комфорта, — приводит слова Рибалты "СЭ".
Напомним, в Европейских чемпионатах играют следующие российские игроки: Денис Черышев ("Валенсия"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Александр Жиров ("Зандхаузен").
Рибалта назвал причину, по которой российские игроки не уезжают в Европу
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал, из-за чего российские игроки могут не уезжать в Европу.
Фото: ФК "Зенит"
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