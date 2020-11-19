Худяков: игроки "Тамбова" настроены решительно бойкотировать матч со "Спартаком"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о ситуации с финансирование клуба.
Фото: ФК "Тамбов"
"Да, существует вероятность бойкота матч со "Спартаком". Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч с "Краснодаром", однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с "Уфой". Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять", - сказал Худяков.

Также Худяков отметил, что игроки имеют долги по зарплате за сентябрь и октябрь.

В текущем сезоне РПЛ "Тамбом" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В ближайшем туре тамбовская команда сыграет на выезде с "Краснодаром". Матч состоится 21 ноября.

Поединок "Спартак" - "Тамбов" запланирован на 5 декабря.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Худяков Тамбов
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