"Да, существует вероятность бойкота матч со "Спартаком". Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч с "Краснодаром", однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с "Уфой". Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять", - сказал Худяков.
Также Худяков отметил, что игроки имеют долги по зарплате за сентябрь и октябрь.
В текущем сезоне РПЛ "Тамбом" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В ближайшем туре тамбовская команда сыграет на выезде с "Краснодаром". Матч состоится 21 ноября.
Поединок "Спартак" - "Тамбов" запланирован на 5 декабря.
Источник: "Чемпионат"
Худяков: игроки "Тамбова" настроены решительно бойкотировать матч со "Спартаком"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о ситуации с финансирование клуба.
Фото: ФК "Тамбов"
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