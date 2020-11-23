"Необходим ли Халк команде? Смотря где. Крайнего полузащитника вряд ли он сможет играть. Форварда — не знаю. Халк — очень качественный игрок. Наверное, сейчас, придя в команду, он будет её лучшим футболистом и лучшим даже в нашем чемпионате. В принципе, если "Зенит" хочет переходить на игру в три форварда и Халк будет играть справа со смещением в центр, может быть", - передает слова Кержакова "РБ-Спорт".
Напомним, что Кержаков знаком с Халком по совместному выступлению в петербургском клубе с 2012 по 2016 год. с "Зенитом" бразильский нападающий выиграл чемпионат России в сезоне-2014/2015, а также стал обладателем Кубка (сезон-2015/2016) и Суперкубка (2015) страны.
На данный момент Халк выступает за китайский клуб "Шанхай СИПГ". Ранее в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые рассматривают вариант с возвращением игрока.
Кержаков: Халк, придя в "Зенит" сейчас, наверное, будет лучшим в чемпионате России
Главный тренер "Томи" Александр Кержаков высказался о возможном возвращении нападающего Халка в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
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