— Урунова сейчас неоправданно критикуют. Забывают, что ему всего 19 лет.
Урунов реально стоит гораздо больше миллиона евро, взять его за такие деньги — очень удачная инвестиция, — рассказал Акавов в интервью Sports.ru
19-летний Остон Урунов начал российский этап карьеры в "Уфе". В башкирскую команду полузащитник перешел в феврале 2020 года за 200 тысяч евро. В августе узбек был продан в "Спартак" за 1 млн евро.
Оба перехода полузащитника осуществил Шамиль Газизов, работавший на момент перехода Урунова в этих клубах. Сообщается, что функционер на свои деньги купил футболиста в "Уфу", а затем перепродал себе же в "Спартак".
Акавов: покупка Урунова за 1 млн евро — удачна инвестиция
Бывший руководитель селекционного отдела "Спартака", считает, что полузащитник Остон Урунов — большой талант для клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!