"Вы сами понимаете, что это невозможно? "Сочи" не контактировал с Газизовым. Комментировать тут нечего, просто смешно уже", - заявил Рубашко.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что с Шамилем Газизовым контактировали представители "Сочи". Как сообщалось, в клубе заинтересованы в приглашении Газизова на пост генерального директора. Сейчас эту должность занимает Дмитрий Рубашко.
Шамиль Газизов летом этого года был назначен генеральным директором московского "Спартака", но был отправлен в отставку в декабре. До "Спартака" аналогичную должность Газизов занимал в футбольном клубе "Уфа" с 2012 по 2020 год.
Источник: "СЭ"
В "Сочи" опровергли информацию о приходе в клуб Газизова
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что клуб контактировал с бывшим гендиректором "Спартака" Шамилем Газизовым.
Фото: "Vesti.ru"
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