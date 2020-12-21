"Проведем проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов", - сказали в Службе коммуникаций РФС
Встреча "Тамбов" - "Урал" завершилась вничью со счетом 1:1.
Источник: "Чемпионат"
РФС проведет проверку по арбитрам, которые употребляли алкоголь перед матчем "Тамбов" - "Урал"
В РФС отреагировали на информацию с арбитрами, которые пили алкогольные напитки перед матчем 19 тура РПЛ "Тамбов" - "Урал".
Фото: ФК "Тамбов"
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