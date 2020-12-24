Аршавин - о "Зените": богатых и успешных не любят. Клуб на голову выше всех в плане результата

Директор департамента развития молодежного футбола "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему многие относятся к петербургскому клубу с неприязнью.
"Почему многие ненавидят "Зенит"? Потому что в нашей стране, да и не только в нашей, богатых и успешных не любят.

Что касается футбольных результатов, "Зенит" на голову выше всех и заслуженно занимает первое место. Просто в Европе не получается, да", - сказал Аршавин в видео на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, что "Зенит" является чемпионом двух последних сезоном Российской Премьер-Лиги. В нынешнем розыгрыше турнира сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу после 19-и туров. Их отрыв от ближайшего преследователя (ЦСКА) составляет 4 очка.

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Теги: Аршавин Зенит
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