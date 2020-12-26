Калиниченко: вызвал бы Ракицкого в сборную Украины, если бы был тренером? Нет

Экс-игрок " Спартака " Максим Калиниченко поделился мнением о ситуации с защитником " Зенита " Ярославом Ракицким, которого после перехода в петербургский клуб перестали вызывать в сборную Украины.

Фото: "Зенит"

"Вызвал бы Ракицкого, если бы был тренером? Конечно, нет. Ну мне и не дали бы. Вызвал бы, если б не давили? А общественность вокруг? На сегодняшний день она решает", - заявил Калиниченко в эфире программы "Футбольный хейт".



Напомним, в ноябре минувшего года Ракицкий объявил о том, что завершает карьеру в национальной команде Украины.





