"Вызвал бы Ракицкого, если бы был тренером? Конечно, нет. Ну мне и не дали бы. Вызвал бы, если б не давили? А общественность вокруг? На сегодняшний день она решает", - заявил Калиниченко в эфире программы "Футбольный хейт".
Напомним, в ноябре минувшего года Ракицкий объявил о том, что завершает карьеру в национальной команде Украины.
Калиниченко: вызвал бы Ракицкого в сборную Украины, если бы был тренером? Нет
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о ситуации с защитником "Зенита" Ярославом Ракицким, которого после перехода в петербургский клуб перестали вызывать в сборную Украины.
Фото: "Зенит"
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