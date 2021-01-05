Целью "Кубани" является возвращение в Премьер-лигу

Краснодарская "Кубань" хочет вернуться в РПЛ.
Фото: ПФК "Кубань"
— Именно такова стратегическая цель "Кубани" на ближайшие несколько лет.

Важное отличие от "Тамбова" состоит в том, что уже сейчас краснодарский клуб располагает необходимой инфраструктурой и стадионом, — отметил собеседник, знакомый со ситуацией, в интервью "Чемпионату".

Сообщается, что клуб хочет пригласить спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова.

"Кубань" расформировали в 2018 году. В последний раз клуб выступал в Премьер-лиге в 2016 году. В этом же году создается клуб "Урожай", который летом 2020 года переименовали клуб в ПФК "Кубань".


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Теги: Кубань ПФЛ
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