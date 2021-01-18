"ФИФА не стала применять санкций к Илье, больше мне нечего сказать. Будет ли Белорусская федерация футбола применять еще какие-то меры, то это им вопрос. Думаю, даже этого документа не будет... Я бы на месте любого руководителя в этой ситуации бы просто все закончил. Подумал бы как выйти из этой ситуации другим методом. Метод нашей федерации ведет в тупик", - заявил Исаев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что дисциплинарный комитет ФИФА решил не применять санкции к Шкурину и снял с него все обвинения. В комитет обратилась Белорусская федерация футбола. Причиной разбирательства стал отказ Шкурина выступать за сборную Белоруссии. Форвард ЦСКА заявил, что не будет играть за сборную, пока в Белоруссии не сменится власть.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Шкурина подтвердил сообщения о том, что ФИФА решила не применять санкции к игроку
Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина, высказался насчет информации о том, что ФИФА не стала применять санкции к игроку.
Фото: "Чемпионат"
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