Голкипер "Алании" Солдатенко: посмотрел бы я, как играли бы в ФНЛ Сафонов и Максименко

Вратарь владикавказской "Алании" Ростислав Солдатенко высказал мнение о своих коллегах Матвее Сафонове и Александре Максименко.
Фото: AFP
- Сафонов и Максименко? Они играют в сильных командах с мощными защитниками и исполнительными - все сборники. Играли бы они в ФНЛ или командах нижней части таблицы, я бы на них посмотрел. Как бы они сыграли за "Аланию"? А как бы я за "Краснодар" или "Спартак"? Их вели по академиям, они не знают, что такое вторая лига, первая. Наверняка хорошо работали, чтобы попасть в РПЛ, молодцы. Но легко играть с теми, кто подносит все на блюдечке, подчищает - мяч разодранный до вратаря доходит, с кровью. Мне кажется, ничего особенного в них тоже нет. Могу быть не прав - может, Матвей и Саша еще не до конца раскрылись, а я не разглядел, - цитиует Солдатенко Sports.ru.

23-летний вратарь "Алании" Ростислав Солдатенко в нынешнем сезоне провел 24 матча в Футбольной национальной лиге и 1 в Кубке России, пропустив при этом 23 мяча и 11 встреч закончив "всухую". 21-летний голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов провел за тот же период 14 матчей в Российской премьер-лиге (18 пропущенных голов, 3 "сухих" игры) и 6 матчей в Лиге чемпионов (10 пропущенных голов, 1 "сухая" игра), а также 3 матча за молодежную сборную России (1 пропущенный гол, 2 "сухих" игры). 22-летний вратарь "Спартака" Александр Максименко сыграл в текущем сезоне 20 матчей за клуб (19 - РПЛ, 1 - Кубок России), в которых пропустил 22 гола и 5 игр завершил "всухую", а также 3 матча за молодежную сборную России (5 пропущенных голов).

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Теги: Сафонов Максименко Алания Солдатенко
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