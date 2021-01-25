Голкипер "Алании" Солдатенко: посмотрел бы я, как играли бы в ФНЛ Сафонов и Максименко

Вратарь владикавказской "Алании" Ростислав Солдатенко высказал мнение о своих коллегах Матвее Сафонове и Александре Максименко.

Фото: AFP