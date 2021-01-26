"Почему не продлил контракт с "Зенитом" прошлым летом? Не скрою, у меня было желание попробовать себя в европейском чемпионате, велась в этом направлении некая работа. При этом общались и с "Зенитом". Но переговоры – непростая вещь, у нас были свои взгляды, у клуба – свои. Я, повторю, очень хотел попробовать себя в топ-5. Мы попробовали привлечь посредников в надежде на помощь, но не сложилось в итоге", - передает слова Кузяева "Спорт день за днем".
Напомним, что после неудачной попытки перехода в европейский клуб Кузяев подписал контракт с "Зенитом" до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провел в составе петербургской команды 15 матчей во всех турнирах (9 - в Российской Премьер-Лиге, 6 - в Лиге чемпионов), отличившись в них двумя забитыми мячами. Ресурс transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро. До перехода в "Зенит" Кузяев выступал за "Нефтехимик" и "Ахмат".
Кузяев: очень хотел попробовать себя в топовой лиге и был готов снизить зарплату
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев рассказал, что хотел попробовать свои силы в европейском клубе прошлым летом.
Фото: ФК "Зенит"
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