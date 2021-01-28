Источник: первый тур нового сезона РПЛ запланирован на 25 июля

Клубы Российской Премьер-лиги получили проекты структуры календаря на сезон 2021/22.


Нынешний сезон РПЛ должен возобновиться 26 февраля матчем "Тамбов" - "Ротор". Перед этим 20-21 февраля будет сыграна 1/8 финала Кубка России.

Лидером Российской Премьер-лиги является "Зенит", набравший в 19-ти матчах 41 очко. Второе место занимает ЦСКА, имеющий в активе 37 очков. Тройку замыкает "Спартак", у москвичей 35 очков.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: РПЛ
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