Следующий сезон в России может начаться через неделю после Евро-2020

В РПЛ предоставили клубам-участникам возможные календари на предстоящий сезон лиги.
Фото: Getty Images
В большинстве вариантов предлагаю провести Суперкубок России 18 июля — через неделю после окончания Евро-2020. Однако есть и другой вариант — 20 февраля.

Старт чемпионата, в основном, предлагают на 25 июля, но есть вариант и с 18 июля.

Окончанием первой части чемпионата во всех вариантах стоит дата 12 декабря.

Источник: РБ-Спорт.

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Теги: Суперкубок России
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