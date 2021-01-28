В большинстве вариантов предлагаю провести Суперкубок России 18 июля — через неделю после окончания Евро-2020. Однако есть и другой вариант — 20 февраля.
Старт чемпионата, в основном, предлагают на 25 июля, но есть вариант и с 18 июля.
Окончанием первой части чемпионата во всех вариантах стоит дата 12 декабря.
Источник: РБ-Спорт.
Следующий сезон в России может начаться через неделю после Евро-2020
В РПЛ предоставили клубам-участникам возможные календари на предстоящий сезон лиги.
Фото: Getty Images
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