"Локомотив" изучает вариант продажи 30-летнего форварда Федора Смолова будущим летом, сообщают СМИ.
В текущем сезоне экс-нападающий сборной России принял участие в 16 матчах "железнодорожников" и отличился тремя забитыми мячами. С января по июль 2020 года красно-зеленые отдавали Смолова в аренду в испанскую "Сельту", за которую он сыграл 14 матчей и забил 2 гола - "Реалу" и "Барселоне". Контракт нападающего истекает в июне 2022 года.
Источник: Sport24
Источник: "Локомотив" рассматривает вариант летней продажи Смолова
"Локомотив" может расстаться с нападающим Федором Смоловым в ходе следующего трансферного окна.
Фото: РИА Новости
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