Нобоа рассказал, кто из бывших партнеров по команде являлся для него примером для подражания

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, что его бывший партнер по команде Сесар Навас являлся для него примером для подражания.
Фото: Sportbox
"Лучший футболист, с которым мне удалось играть? Хм. Сложно выделить одного. Кто был для меня примером для подражания среди них? Сесар Навас. Мы играли с ним в "Рубине" и "Ростове", - заявил Нобоа.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Нобоа провел 15 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. "Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 33 очка.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Нобоа Сочи
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