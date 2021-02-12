Евсеев: пытался воспроизводить идеи Гвардиолы в "СКА-Хабаровске" и "Уфе"

Экс-наставник "Уфы" и "СКА-Хабаровска" Вадим Евсеев рассказал, кто из тренеров повлиял на него сильнее всего.

Фото: ФК "Уфа"