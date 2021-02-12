"Если говорить обо мне, то я в начале своего пути много тактики взял у Пепа Гвардиолы, работавшего в "Баварии". Именно этот его этап мне нравится сильнее всего. Интересно было видеть, как состоявшиеся игроки меняли и видение футбола, и амплуа.
Где-то я пытался воспроизводить его идеи, в основном на сборах. В Хабаровске, в Уфе играл по схеме 4-3-3, она моя любимая", - приводит слова Евсеева "Чемпионат".
Напомним, что 45-летний специалист занимал пост главного тренера "СКА-Хабаровска" в период с 2018 по 2019 год. Позже Евсеев возглавил "Уфу", которую покинул в октябре 2020 года. На момент увольнения тренера уфимский клуб занимал 15-е место после 10-и туров в Российской Премьер-Лиге.
50-летний испанский тренер Хосеп Гвардиола в настоящее время работает в "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне АПЛ под его руководством "горожане" после 22-х туров располагаются на 1-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 50 очков.
Евсеев: пытался воспроизводить идеи Гвардиолы в "СКА-Хабаровске" и "Уфе"
Экс-наставник "Уфы" и "СКА-Хабаровска" Вадим Евсеев рассказал, кто из тренеров повлиял на него сильнее всего.
Фото: ФК "Уфа"
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